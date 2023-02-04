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  • «Миф, созданный журналистами». Овчинников – о больших зарплатах в российском футболе

«Миф, созданный журналистами». Овчинников – о больших зарплатах в российском футболе

4 февраля 2023, 09:45
3

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников высказался об уровне зарплат среди футболистов.

– Многие говорят, что футболисты получают большие деньги. Но это больше миф, созданный журналистами. Столько зарабатывают человек десять, и по доходам мы сильно уступаем даже средним европейским странам.

Поэтому я аплодирую ребятам, которые во Второй и Первой лигах играют за 50 тысяч и даже за 30 тысяч рублей, хотя у них есть семьи. Но они продолжают выступать. И об этом тоже надо говорить.

Да, есть некорректное поведение со стороны самих игроков. И таким образом они злят общество. Но это больше говорит о культуре и ответственности тренеров, руководителей клубов.

Они должны объяснять спортсменам правила поведения, если этому не научили в семье. Футболисты должны чeтко понимать, что несут социальную ответственность. Но иногда есть не очень красивые примеры.

– А как можно содержать семью на 30-50 тысяч рублей?

– Я не знаю. Многие уходят. Выбирают Медиалигу, работают в фирмах. Я в 1990-е, выступая за сборную, занимался извозом. Зарабатывал 50 долларов.

Как жить на эти деньги? Да никак. Поэтому мы должны в целом развивать футбол. Может быть, уйти от количества и перейти к качеству клубов. Это тоже выход. Чтобы была наполняемость игроками, хорошее финансирование.

Болельщики говорят: «Вот, вы столько получаете». Но вы же хотите это зрелище! Попробуйте, скажите, что завтра не будет футбола, как предложила Ирина Роднина.

Спортсменка так высказалась о коллегах – это вообще нонсенс, как минимум неуважительно. Но давайте отменим футбол, и я посмотрю на реакцию людей на улицах.

– Сейчас, наверное, это особенно сложно.

– Всегда было сложно. Это игра номер один в мире. И не мы это придумали. Так во всех странах. Она снимает социальное напряжение, даeт возможность людям расслабиться.

И неважно, хорошо идут дела у твоей команды или нет. Мастера там или дровосеки. Человек приходит и получает эмоции.

Да, не всегда положительные. Но никто и не говорит, что они должны быть такими. Поэтому, я думаю, футбол нужно развивать в нашей стране, как и любой другой вид спорта.

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига Россия Овчинников Сергей
Комментарии (3)
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slavа0508
1675495243
Ну если к 25 ты играешь во второй лиги . наверно просто надо идти работать а не трясти яйцами по полю . всё равно уже в спорте не чего не светит (по большому счёту гораздо раньше 25 становится понятно стоит продолжать или нет . )
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jek718875
1675497364
Его послушать, так футболёры нищие, по помойкам шарятся,самый задрыпаный в РПЛ,300 штук в месяц получает
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derrik2000
1675503625
Пральна, СИрОга! Откуда у них баблищу-то взяться? Во 2-й лиге пылят за МРОТ, в 1-й - за 2 МРОТа, в РПЛ - за ТРИ! )))
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