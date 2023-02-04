«Миф, созданный журналистами». Овчинников – о больших зарплатах в российском футболе

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников высказался об уровне зарплат среди футболистов.

– Многие говорят, что футболисты получают большие деньги. Но это больше миф, созданный журналистами. Столько зарабатывают человек десять, и по доходам мы сильно уступаем даже средним европейским странам.

Поэтому я аплодирую ребятам, которые во Второй и Первой лигах играют за 50 тысяч и даже за 30 тысяч рублей, хотя у них есть семьи. Но они продолжают выступать. И об этом тоже надо говорить.

Да, есть некорректное поведение со стороны самих игроков. И таким образом они злят общество. Но это больше говорит о культуре и ответственности тренеров, руководителей клубов.

Они должны объяснять спортсменам правила поведения, если этому не научили в семье. Футболисты должны чeтко понимать, что несут социальную ответственность. Но иногда есть не очень красивые примеры.

– А как можно содержать семью на 30-50 тысяч рублей?

– Я не знаю. Многие уходят. Выбирают Медиалигу, работают в фирмах. Я в 1990-е, выступая за сборную, занимался извозом. Зарабатывал 50 долларов.

Как жить на эти деньги? Да никак. Поэтому мы должны в целом развивать футбол. Может быть, уйти от количества и перейти к качеству клубов. Это тоже выход. Чтобы была наполняемость игроками, хорошее финансирование.

Болельщики говорят: «Вот, вы столько получаете». Но вы же хотите это зрелище! Попробуйте, скажите, что завтра не будет футбола, как предложила Ирина Роднина.

Спортсменка так высказалась о коллегах – это вообще нонсенс, как минимум неуважительно. Но давайте отменим футбол, и я посмотрю на реакцию людей на улицах.

– Сейчас, наверное, это особенно сложно.

– Всегда было сложно. Это игра номер один в мире. И не мы это придумали. Так во всех странах. Она снимает социальное напряжение, даeт возможность людям расслабиться.

И неважно, хорошо идут дела у твоей команды или нет. Мастера там или дровосеки. Человек приходит и получает эмоции.

Да, не всегда положительные. Но никто и не говорит, что они должны быть такими. Поэтому, я думаю, футбол нужно развивать в нашей стране, как и любой другой вид спорта.

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