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    Варан впервые объяснил решение закончить карьеру в сборной Франции

    Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал, почему он завершил карьеру в сборной Франции в 29 лет.

    «Я выложился по полной – физически и психологически, но топ-уровень – это как стиральная машина: ты играешь все время, никогда не останавливаешься.

    У нас перегруженные графики, мы играем в режиме нон-стоп. В данный момент я чувствую, будто задыхаюсь, что игрок пожирает во мне человека», – объяснил Варан.

    • Футболист выступал за французскую сборную с марта 2013 года.
    • Он забил 5 голов в 93 матчах.
    • Варан выиграл с командой ЧМ-2018 и Лигу наций.

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    Источник: RMC Sport

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