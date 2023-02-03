Роналду впервые забил за «Аль-Наср». Он сравнял счет на 93-й минуте с пенальти

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» (2:2).

Португалец сравнял счет на 90+3 минуте с пенальти. Игрок провел на поле весь матч.

У «Аль-Фатеха» отличился бывший игрок «Барселоны» Кристиан Тельо.

«Аль-Наср» лидирует в чемпионате.

Роналду впервые забил за «Аль-Наср».

Криштиану благодаря трансферу в Саудовскую Аравию стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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