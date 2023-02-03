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    Роналду впервые забил за «Аль-Наср». Он сравнял счет на 93-й минуте с пенальти

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» (2:2).

    Португалец сравнял счет на 90+3 минуте с пенальти. Игрок провел на поле весь матч.

    У «Аль-Фатеха» отличился бывший игрок «Барселоны» Кристиан Тельо.

    • «Аль-Наср» лидирует в чемпионате.
    • Роналду впервые забил за «Аль-Наср».
    • Криштиану благодаря трансферу в Саудовскую Аравию стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100193

      zigbert 16 минут назад

      Пора уже начинать забивать и с игры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +603

      Таврида 1 час назад

      200 миллионов долларов - самый дорогой гол с пенальти за всю историю футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24127

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ждём новых голов.

      0
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