Роналду впервые забил за «Аль-Наср». Он сравнял счет на 93-й минуте с пенальти

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» (2:2).
Португалец сравнял счет на 90+3 минуте с пенальти. Игрок провел на поле весь матч.
У «Аль-Фатеха» отличился бывший игрок «Барселоны» Кристиан Тельо.
- «Аль-Наср» лидирует в чемпионате.
- Роналду впервые забил за «Аль-Наср».
- Криштиану благодаря трансферу в Саудовскую Аравию стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.
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Источник: «Бомбардир»