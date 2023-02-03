Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду впервые забил за «Аль-Наср». Он сравнял счет на 93-й минуте с пенальти

Роналду впервые забил за «Аль-Наср». Он сравнял счет на 93-й минуте с пенальти

3 февраля 2023, 20:03
4

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха» (2:2).

Португалец сравнял счет на 90+3 минуте с пенальти. Игрок провел на поле весь матч.

У «Аль-Фатеха» отличился бывший игрок «Барселоны» Кристиан Тельо.

  • «Аль-Наср» лидирует в чемпионате.
  • Роналду впервые забил за «Аль-Наср».
  • Криштиану благодаря трансферу в Саудовскую Аравию стал самым высокооплачиваемым игроком в истории.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
Роналду скривился после разговора с Инфантино
Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Аль-Наср Аль-Фат Роналду Криштиану
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1675445040
Ждём новых голов.
Ответить
Таврида
1675447280
200 миллионов долларов - самый дорогой гол с пенальти за всю историю футбола.
Ответить
zigbert
1675450310
Пора уже начинать забивать и с игры.
Ответить
АЛЕКС 58
1675474197
Его и брали как пенальтиста,с игры дороже будет!
Ответить
Главные новости
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
8
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
5
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
4
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
5
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
12
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
Все новости
Все новости
ФотоРоссиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
Фото«Барселона» продала воспитанника за 12 миллионов с опцией обратного выкупа за 60 миллионов
21 августа
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
19 августа
«Реал» презентовал нового главного тренера
19 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
16 августа
3
ВидеоРоналду засмущался, когда партнеры поздравляли его со свадьбой
14 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
12 августа
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
11 августа
2
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
9 августа
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
6 августа
3
ФотоВозинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
«Порту» выиграл 88-й трофей в своей истории
2 августа
ВидеоРоберто Карлос выбрал величайшего игрока всех времен
2 августа
9
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
«Реал» может отдать вингера в аренду «Бенфике»
27 июля
ВидеоРоналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti
25 июля
1
Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
24 июля
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
21 июля
5
ФотоЭкс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб
20 июля
2
Аршавин вынес новый вердикт Роналду
17 июля
2
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана
17 июля
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+