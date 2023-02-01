Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дюков посетил исполком АФК в Бахрейне (Metaratings)

    Президент РФС Александр Дюков, а также генеральный секретарь организации Максим Митрофанов сегодня посетили исполком Азиатской конфедерации футбола (АФК). Он состоялся в Бахрейне.

    Не исключено, что визит делегации из России в Бахрейн связан с возможным переходом РФС в АФК.

    • РФС в декабре отложил вопрос перехода в АФК.
    • В январе РФС провел рабочую встречу с УЕФА на тему возвращения российского футбола в Европу.
    • Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Жоаозиньо: «Здорово, если Малком и Клаудиньо будут выступать за сборную России» 4
    Кокорин – об игре против Роналду: «От него очень круто пахло. Все в штрафной это почувствовали» 3
    Черышев рассказал, звал ли его Черчесов в «Ференцварош»
    Источник: телеграм-канал Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2023 23:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +162

      Рыло свина 14 минут назад

      может команда дюкова отдохнуть туда приехала, необходимо это каждый месяц делать, для налаживания связей. пожить в лучших отелях Азии.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11