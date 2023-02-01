Дюков посетил исполком АФК в Бахрейне (Metaratings)

Президент РФС Александр Дюков, а также генеральный секретарь организации Максим Митрофанов сегодня посетили исполком Азиатской конфедерации футбола (АФК). Он состоялся в Бахрейне.

Не исключено, что визит делегации из России в Бахрейн связан с возможным переходом РФС в АФК.

РФС в декабре отложил вопрос перехода в АФК.

В январе РФС провел рабочую встречу с УЕФА на тему возвращения российского футбола в Европу.

Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

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