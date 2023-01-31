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    Летом отступные в контракте Захаряна с «Динамо» вырастут в 1,7 раза

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян через полгода подорожает для заинтересованных клубов.

    Прошлым летом и этой зимой 19-летнего футболиста можно было выкупить за 15 миллионов евро.

    По окончании сезона-2022/23 отступные в контракте хавбека вырастут до 25 миллионов.

    При этом опция будет доступна только для европейских клубов из топ-лиг.

    Возможно, во время летнего трансферного окна «Динамо» продаст Захаряна дешевле, поскольку его контракт истекает в 2024 году.

    Сообщалось, что зимой россиянином предметно интересовались «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош».

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14155

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Да никому из топов и даже из середняков ваш Захарян не нужен, максимум его это подвальные команды уровня как раз Сельты и Мальорки

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      Рейтинг: +12925

      Алексей З 54 минуты назад

      Как хорошее вино , чем дольше СТОИТ, тем дороже.
      Армянин...тогда коньяк.

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