Летом отступные в контракте Захаряна с «Динамо» вырастут в 1,7 раза

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян через полгода подорожает для заинтересованных клубов.
Прошлым летом и этой зимой 19-летнего футболиста можно было выкупить за 15 миллионов евро.
По окончании сезона-2022/23 отступные в контракте хавбека вырастут до 25 миллионов.
При этом опция будет доступна только для европейских клубов из топ-лиг.
Возможно, во время летнего трансферного окна «Динамо» продаст Захаряна дешевле, поскольку его контракт истекает в 2024 году.
Сообщалось, что зимой россиянином предметно интересовались «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош».
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
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Источник: «Спорт-Экспресс»