Летом отступные в контракте Захаряна с «Динамо» вырастут в 1,7 раза

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян через полгода подорожает для заинтересованных клубов.

Прошлым летом и этой зимой 19-летнего футболиста можно было выкупить за 15 миллионов евро.

По окончании сезона-2022/23 отступные в контракте хавбека вырастут до 25 миллионов.

При этом опция будет доступна только для европейских клубов из топ-лиг.

Возможно, во время летнего трансферного окна «Динамо» продаст Захаряна дешевле, поскольку его контракт истекает в 2024 году.

Сообщалось, что зимой россиянином предметно интересовались «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош».

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно