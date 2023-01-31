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    Четыре европейских клуба пытались зимой приобрести Захаряна

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян имел варианты продолжения карьеры в Европе.

    Конкретный интерес к 19-летнему футболисту проявили «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош».

    Все клубы были готовы выкупить россиянина за отступные в размере 15 миллионов евро, однако в итоге он останется в «Динамо».

    Дело в том, что европейцы не хотят напрямую платить клубам РПЛ, предлагая различные схемы. Одна из них – самовыкуп со стороны игрока, а затем подписание соглашения с новым клубом в качестве свободного агента с возвращением уплаченной суммы в качестве подъемных.

    Поскольку трансферное окно в лигах Европы закрывается сегодня в полночь, организовать подобную сделку малореально.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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