Четыре европейских клуба пытались зимой приобрести Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян имел варианты продолжения карьеры в Европе.

Конкретный интерес к 19-летнему футболисту проявили «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош».

Все клубы были готовы выкупить россиянина за отступные в размере 15 миллионов евро, однако в итоге он останется в «Динамо».

Дело в том, что европейцы не хотят напрямую платить клубам РПЛ, предлагая различные схемы. Одна из них – самовыкуп со стороны игрока, а затем подписание соглашения с новым клубом в качестве свободного агента с возвращением уплаченной суммы в качестве подъемных.

Поскольку трансферное окно в лигах Европы закрывается сегодня в полночь, организовать подобную сделку малореально.

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