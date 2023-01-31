Малиновский извинился за объятия с Головиным, Малкома в «ПСЖ» не будет, увольнение Гаттузо и другие новости

Конти – новый игрок «Локомотива»

«Зенит» потребовал за Малкома 40 миллионов. «ПСЖ» вышел из переговоров из-за ФФП и переключил внимание на Зиеша

Головин и Малиновский обнялись после матча «Марсель» – «Монако». Позднее украинец извинился

Шомуродов перешел из «Ромы» в «Специю» на правах аренды

«Барселона» и «Реал» сыграют в 1/2 финала Кубка Испании

Стало известно, когда РФС встретится с УЕФА, ФИФА и МОК

«Бавария» арендует Канселу у «Ман Сити» с опцией выкупа за 70 миллионов. У португальца возник конфликт с Гвардиолой

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ЦСКА претендует на форварда «Страсбура»

«Валенсия» уволила Гаттузо. В Испании узнали причину отставки

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