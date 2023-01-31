Малиновский извинился за объятия с Головиным, Малкома в «ПСЖ» не будет, увольнение Гаттузо и другие новости

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      ehfuuud8 10 минут назад

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      Рейтинг: +1625

      Красногвардейчик 22 минуты назад

      Малиновский позорник...фу

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