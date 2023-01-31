Стала известна причина увольнения Гаттузо из «Валенсии»

В Испании назвали причину ухода Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера «Валенсии».

Итальянский специалист рассчитывал на усиление состава во время зимнего трансферного окна, но не получил его.

В понедельник днем стороны обсудили перспективы команды. Когда стало понятно, что новичков в январе не будет, Гаттузо согласился уйти в отставку.

«Валенсия» идет на 16-м месте в Примере, набрав 20 очков в 18 турах.

Гаттузо возглавлял команду с июня 2022 года.

Вместо него временным тренером стал Воро.

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