Стала известна причина увольнения Гаттузо из «Валенсии»

В Испании назвали причину ухода Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера «Валенсии».
Итальянский специалист рассчитывал на усиление состава во время зимнего трансферного окна, но не получил его.
В понедельник днем стороны обсудили перспективы команды. Когда стало понятно, что новичков в январе не будет, Гаттузо согласился уйти в отставку.
- «Валенсия» идет на 16-м месте в Примере, набрав 20 очков в 18 турах.
- Гаттузо возглавлял команду с июня 2022 года.
- Вместо него временным тренером стал Воро.
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Источник: Marca