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    Стала известна причина увольнения Гаттузо из «Валенсии»

    В Испании назвали причину ухода Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера «Валенсии».

    Итальянский специалист рассчитывал на усиление состава во время зимнего трансферного окна, но не получил его.

    В понедельник днем стороны обсудили перспективы команды. Когда стало понятно, что новичков в январе не будет, Гаттузо согласился уйти в отставку.

    • «Валенсия» идет на 16-м месте в Примере, набрав 20 очков в 18 турах.
    • Гаттузо возглавлял команду с июня 2022 года.
    • Вместо него временным тренером стал Воро.

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    Источник: Marca

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