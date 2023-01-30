«Зенит» назвал «ПСЖ» цену на Малкома

«Зенит» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере Малкома.
В воскресенье возможный переход бразильца обсуждали генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев и президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.
«Зенит» готов продать игрока, но не менее чем за 40 миллионов евро. Также лидер РПЛ рассчитывает на процент от будущей перепродажи Малкома.
«ПСЖ», узнав требования российской стороны, взял паузу на размышления.
- Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
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Источник: «РБ Спорт»