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    «Зенит» назвал «ПСЖ» цену на Малкома

    «Зенит» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере Малкома.

    В воскресенье возможный переход бразильца обсуждали генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев и президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

    «Зенит» готов продать игрока, но не менее чем за 40 миллионов евро. Также лидер РПЛ рассчитывает на процент от будущей перепродажи Малкома.

    «ПСЖ», узнав требования российской стороны, взял паузу на размышления.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6148

      Давид59 29 минут назад

      Если Малком очень захочет свалить,а ПСЖ цена не устроит, может сам себя выкупить

      0
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      Рейтинг: +28122

      JTherry 32 минуты назад

      при рыночной стоимости малкома – 24 миллиона евро, просить за него 40 - верх нахальства...)

      0
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      Рейтинг: +6148

      Давид59 33 минуты назад

      Ничего удивительного. Не продавать же его дешевле, чем взяли. Цена ожидаемая. Пусть думают.

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