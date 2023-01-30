«Зенит» назвал «ПСЖ» цену на Малкома

«Зенит» ведет переговоры с «ПСЖ» о трансфере Малкома.

В воскресенье возможный переход бразильца обсуждали генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев и президент парижан Нассер Аль-Хелаифи.

«Зенит» готов продать игрока, но не менее чем за 40 миллионов евро. Также лидер РПЛ рассчитывает на процент от будущей перепродажи Малкома.

«ПСЖ», узнав требования российской стороны, взял паузу на размышления.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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