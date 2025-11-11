Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы вингера «Аль-Хиляля» Малкома оценил вероятность возвращения игрока в РПЛ зимой.
«Малкому действительно очень нравится «Зенит», но он намерен остаться в «Аль-Хиляле», у него действующий контракт с этим клубом», – сказал Гарсия.
28-летний Малком в этом сезоне провел 8 матчей за саудовский клуб, забил 3 гола, сделал 3 ассисста.
- Срок его контракта с «Аль-Хилялем» рассчитан до середины 2027 года.
- Малком играл за «Зенит» в 2019–2023 годах.
Источник: «РБ Спорт»