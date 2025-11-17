Агент Малкома ответил, вернется ли бразилец в «Зенит»

Луис Фернандо Гарсия, агент вингера «Аль-Хиляля» Малкома, назвал невозможным переход игрока в «Зенит» предстоящей зимой.
«Малком любит Россию, но это невозможно. У него контракт с «Аль-Хилялем». Дело не в отсутствии интереса или чем-то подобном. Просто «Аль-Хиляль» не продает игрока», – сказал агент.
- Летом 2023 года Малком ушел в саудовский клуб за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика бразильского вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: Sport24