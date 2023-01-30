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    Стало известно, когда РФС встретится с УЕФА, ФИФА и МОК

    Новая встреча РФС с УЕФА, на которой должны присутствовать представители ФИФА и МОК, должна пройти через две недели, сообщает «Матч ТВ».

    Прошла встреча состоялась 24 января. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты.

    В отношениях РФС и УЕФА есть положительная динамика, поэтому РФС готов к диалогу.

    • Решение об отстранении России действует с конца февраля.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20716

      derrik2000 19 минут назад

      На эту встречу нужно ещё в обязательном порядке пригласить представителей АКФ, и вопрос должен быть ОДИН: уход России а АКФ.
      Или чинарики от России ещё не все достопримечательности гейропки посетили и бабло не успели в Азию перевести?

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      Рейтинг: +11229

      "supermax" 22 минуты назад

      стало известно когда, но неизвестно зачем

      0
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