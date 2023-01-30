Стало известно, когда РФС встретится с УЕФА, ФИФА и МОК

Новая встреча РФС с УЕФА, на которой должны присутствовать представители ФИФА и МОК, должна пройти через две недели, сообщает «Матч ТВ».
Прошла встреча состоялась 24 января. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты.
В отношениях РФС и УЕФА есть положительная динамика, поэтому РФС готов к диалогу.
- Решение об отстранении России действует с конца февраля.
- Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: «Матч ТВ»