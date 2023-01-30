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Стало известно, когда РФС встретится с УЕФА, ФИФА и МОК

30 января 2023, 15:47
25

Новая встреча РФС с УЕФА, на которой должны присутствовать представители ФИФА и МОК, должна пройти через две недели, сообщает «Матч ТВ».

Прошла встреча состоялась 24 января. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты.

В отношениях РФС и УЕФА есть положительная динамика, поэтому РФС готов к диалогу.

  • Решение об отстранении России действует с конца февраля.
  • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (25)
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"supermax"
1675083573
стало известно когда, но неизвестно зачем
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derrik2000
1675083771
На эту встречу нужно ещё в обязательном порядке пригласить представителей АКФ, и вопрос должен быть ОДИН: уход России а АКФ. Или чинарики от России ещё не все достопримечательности гейропки посетили и бабло не успели в Азию перевести?
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TOMSON
1675085384
Тупая трата бабла и времени эти встречи. Из пустого в порожнее переливают при этом все все понимают, что вопрос этот решается не заданным столом.
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Andrew01
1675086680
Походу понравилось встречи в сауне проводить, а че все оплачено и девочки тоже, а кому-то возможно и не девочки))) Другого смысла в этих встречах не вижу, устроили ромашку уйду не уйду.
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R_a_i_n
1675087002
Встречаться всегда лучше чем нет. Что будет на выхлопе?
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alp
1675088532
как бы по западной привычке не случилась та же петрушка - "мы встречались с русскими чтобы они продолжали платить свои взносы, пока мы водим их за нос с возвращением в спортивное движение..."
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portero
1675089472
РФСчинуши будуттездить как можно чаще, шикарно отдохнуть , огромным представительские расходы освоить, жизнь удалась, у них проблем нет....
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Азбука
1675093221
А МОК там зачем? Вроде вопрос касается профессионального футбола
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