Стало известно, когда РФС встретится с УЕФА, ФИФА и МОК

Новая встреча РФС с УЕФА, на которой должны присутствовать представители ФИФА и МОК, должна пройти через две недели, сообщает «Матч ТВ».

Прошла встреча состоялась 24 января. Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты.

В отношениях РФС и УЕФА есть положительная динамика, поэтому РФС готов к диалогу.

Решение об отстранении России действует с конца февраля.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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