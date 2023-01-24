РФС выпустил заявление по итогам встречи с представителями УЕФА

Служба коммуникаций РФС раскрыла подробности встречи с представителями УЕФА.
«Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям.
Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты.
Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале», – говорится в заявлении.
- Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
- Решение об отстранении действует с конца февраля.
- Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: «Спорт-Экспресс»