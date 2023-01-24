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    РФС выпустил заявление по итогам встречи с представителями УЕФА

    Служба коммуникаций РФС раскрыла подробности встречи с представителями УЕФА.

    «Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

    Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты.

    Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале», – говорится в заявлении.

    • Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
    • Решение об отстранении действует с конца февраля.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1531

      Artemka444 28 минут назад

      Мощно очень мощно!!!
      Можно разгонять РФС!!!

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