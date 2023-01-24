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  • РФС выпустил заявление по итогам встречи с представителями УЕФА

РФС выпустил заявление по итогам встречи с представителями УЕФА

24 января 2023, 18:11
6

Служба коммуникаций РФС раскрыла подробности встречи с представителями УЕФА.

«Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты.

Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале», – говорится в заявлении.

  • Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
  • Решение об отстранении действует с конца февраля.
  • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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Artemka444
1674573642
Мощно очень мощно!!! Можно разгонять РФС!!!
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Красногвардейчик
1674575332
Шел 2037 год, наша делегация вернулась с встречи с позитивом, договорились платить взносы, и быть на связи)))))
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portero
1674575414
Съездили отдохнули, премии себе выписали....
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эд100
1674577938
вся эта возня бессмысленна. всё завязано на СВО. будет победа над нациками, всё встанет на место. и все, кто в европе нас отрицал, заткнутся.
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derrik2000
1674579373
Чинарики в современной России - это особый вид двуногих, которых ЛЮДЬМИ можно назвать лишь условно. Ладно. Пусть теперь серьёзно займутся переходом в Азию. Шутки-плсяки закончились. ВСЕ ЖДУТ конкретных действий.
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"supermax"
1674583217
"Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты" ....чего блиять? посмешить чтоль написали
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