УЕФА не вернет российские команды в международные турниры (Sky News)

Отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА пока останется в силе.

По информации Sky Sports News, ситуация вряд ли изменится до момента урегулирования конфликта на Украине.

На сегодняшней встрече представителей УЕФА и РФС будет обсуждаться общее состояние российского футбола.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

УЕФА принял решение об отстранении в конце февраля 2022 года.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию