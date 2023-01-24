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    УЕФА не вернет российские команды в международные турниры (Sky News)

    Отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА пока останется в силе.

    По информации Sky Sports News, ситуация вряд ли изменится до момента урегулирования конфликта на Украине.

    На сегодняшней встрече представителей УЕФА и РФС будет обсуждаться общее состояние российского футбола.

    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
    • УЕФА принял решение об отстранении в конце февраля 2022 года.

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    Источник: Sky Sports News

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1132

      ВасяК 17 минут назад

      Кто говорит про Азию,а фифа эта таже уефа!!!Не дадут нам эти пиндосы играть!!!

      0
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      Рейтинг: +1132

      ВасяК 20 минут назад

      Ну и пошли эти геи тогда нах!!!

      0
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      Рейтинг: +342

      BRAZILES 35 минут назад

      я другого и неожидал --и после разгрома украины еще долго нас непустят в еврокубки -----нужно приостанавливать свое участие в уефа и некакие взносы неплатить

      0
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      Рейтинг: +959

      Чехов на Садовой 36 минут назад

      Уже говорил - в бане будем лет 10, минимум. Кто не хотел в Азию ?, теперь сосите лапу. А так бы могли с Месси или Рональдо мяч попинать. Оба к Арабам переходят. Зато функционеры долбанные будут 3-4 раза в год по европам на разные встречи кататься. Фу, какая мерзость!

      1
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      Рейтинг: +18

      Дед otmoros 57 минут назад

      Козлы они все! И те и эти!

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      Рейтинг: +7738

      Беспонтий 1 час назад

      "..ели мясо мужики пивом запивали.."
      под эгидой УЕФА горюшка не знали

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      Рейтинг: +1531

      Artemka444 1 час назад

      Надо нахер их послать!!!

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      Рейтинг: +4288

      Spirit_78 1 час назад

      Надо же, какая неожиданность! Наверное, нужно ещё больше взносов заплатить - может быть, переговорный фон улучшится?

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      Рейтинг: +1454

      elessar arnor 2 часа назад

      жопа горит у имперцев)

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