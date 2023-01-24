УЕФА не вернет российские команды в международные турниры (Sky News)

Отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА пока останется в силе.
По информации Sky Sports News, ситуация вряд ли изменится до момента урегулирования конфликта на Украине.
На сегодняшней встрече представителей УЕФА и РФС будет обсуждаться общее состояние российского футбола.
- Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
- УЕФА принял решение об отстранении в конце февраля 2022 года.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: Sky Sports News