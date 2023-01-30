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    «Бавария» арендует Канселу у «Ман Сити». Он недоволен Гвардиолой

    Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу продолжит карьеру в «Баварии».

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий клуб арендует португальца до конца сезона. 28-летний футболист уже направляется в Мюнхен, где сегодня должен пройти медосмотр.

    Ранее сообщалось, что Канселу и еще четыре игрока «Ман Сити» недовольны главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

    • Канселу провел 26 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Флориана Плеттенберга

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