«Бавария» арендует Канселу у «Ман Сити». Он недоволен Гвардиолой

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу продолжит карьеру в «Баварии».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий клуб арендует португальца до конца сезона. 28-летний футболист уже направляется в Мюнхен, где сегодня должен пройти медосмотр.

Ранее сообщалось, что Канселу и еще четыре игрока «Ман Сити» недовольны главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

Канселу провел 26 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

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