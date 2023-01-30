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    «ПСЖ» не может купить Малкома у «Зенита» из-за ФФП. Парижане просят аренду без выкупа

    «Зенит» и «ПСЖ» не могут договориться об условиях трансфера полузащитника Малкома.

    По информации L’Equipe, французский клуб не может купить игрока или арендовать его с обязательным выкупом из-за финансового фэйр-плей.

    «ПСЖ» хочет арендовать бразильца с необязательной опцией выкупа. Стороны продолжают переговоры.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17555

      ilichkadr 2 минуты назад

      Можно обменять на Солера или, на худой конец Витинью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16916

      Barmaleushka 1 час назад

      Чаво ?! Хотят они . А ху-ху не хо-хо ? Жуйте круасаны мсье .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18696

      Cleaner 1 час назад

      Хотят Малкома, пусть продают кого то из своих игроков. Нахаляву не получится. Хитрозадые лягушатники...

      0
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      Рейтинг: +868

      O-kolesov 2 часа назад

      Нормально, в Европу не пускают, а ФФП будьте добры соблюдайте. Марамои.

      2
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      Рейтинг: +10

      AfyWCRF 2 часа назад

      У них еще действует ФФП? У Зенита давно отмпнили этот пережиток, у газпрома пир во аремя чумы

      0
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