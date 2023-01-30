«ПСЖ» не может купить Малкома у «Зенита» из-за ФФП. Парижане просят аренду без выкупа

«Зенит» и «ПСЖ» не могут договориться об условиях трансфера полузащитника Малкома.

По информации L’Equipe, французский клуб не может купить игрока или арендовать его с обязательным выкупом из-за финансового фэйр-плей.

«ПСЖ» хочет арендовать бразильца с необязательной опцией выкупа. Стороны продолжают переговоры.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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