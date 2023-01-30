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  • Малиновский извинился перед украинцами за то, что обнялся с Головиным

Малиновский извинился перед украинцами за то, что обнялся с Головиным

30 января 2023, 18:49
54

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский извинился за объятия с полузащитником «Монако» Александром Головиным после матча 20-го тура Лиги 1.

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако». Я понимаю, что лучше бы обошeл его стороной, но так случилось, что он подошeл ко мне и поздоровался. После игры все футболисты жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Понимаю, как это важно для вас в данный момент, но этот хейт за секундную ошибку вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишите мне слова поддержки.

В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», – написал Малиновский в соцсети.

  • Команды сыграли вничью – 1:1.
  • Игрок «Марселя» Жордан Верету забил в свои ворота после навеса Головина.
  • В сезоне Лиги 1 у Головина 18 матчей, 4 гола, 5 ассистов.

Фото: твиттер Russian Market.

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Монако Марсель Монако Марсель Малиновский Руслан Головин Александр
Комментарии (54)
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ilichkadr
1675093981
Трус и чмо..............
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Лфшт
1675094166
Дебил
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lisal
1675094473
дак нужно было не играть что ж ты такое ч.о.
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Таврида
1675094629
А как он в Аталанте с Миранчуком общался? Выбегал через черный ход с криками "русские идут!"?
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DOCTOR PENALTY
1675094932
Гнида.
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SpartakMoskwa
1675096248
Его заставили это написать это очевидно же,показал он себя трусом не имеющим своего мнения написал он много лишнего про наших спортсменов которые к этому отношения не имеют Раз у тебя такое мнение не нужно было отвечать Головину взаимностью, а потом лить грязь
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MaxRnD
1675097378
Нагнули быстрее, чем девочку прыгунью Ярославу Могучих ))
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GoldPlayFIFARus9
1675101047
Как маленькие, честное слово. Понятное дело он напишет это, иначе ему свои же бошку открутят. Пост в соц.сетях ничего не изменит. Для разумных людей и так очевидно, что руку он пожал, потому что привык, без задних мыслей, россиянин там или нет, потом на него накатилась гора хейта. Что ему ещё делать?
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R_a_i_n
1675104279
На Украине фашизма нету, говорили они.
Ответить
664
1675106230
Прогнули хлопца. Мерзкое высказывание, лучше бы промолчал, сошёл бы за умного...) Страна 404, укры ущербные.
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