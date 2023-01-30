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    Малиновский извинился перед украинцами за то, что обнялся с Головиным

    Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский извинился за объятия с полузащитником «Монако» Александром Головиным после матча 20-го тура Лиги 1.

    «Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако». Я понимаю, что лучше бы обошeл его стороной, но так случилось, что он подошeл ко мне и поздоровался. После игры все футболисты жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

    Понимаю, как это важно для вас в данный момент, но этот хейт за секундную ошибку вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишите мне слова поддержки.

    В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», – написал Малиновский в соцсети.

    • Команды сыграли вничью – 1:1.
    • Игрок «Марселя» Жордан Верету забил в свои ворота после навеса Головина.
    • В сезоне Лиги 1 у Головина 18 матчей, 4 гола, 5 ассистов.

    Фото: твиттер Russian Market.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +307

      АлексМак 14 минут назад

      уродец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1411

      balam 36 минут назад

      перо в бок?дебилы мля

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2611

      swot1205 38 минут назад

      Е б а ть соска обиженная.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16921

      Barmaleushka 46 минут назад

      Головину надо дезинсекцию пройти после того , как об это чмо запачкался .

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +53506

      MaxRnD 52 минуты назад

      Нагнули быстрее, чем девочку прыгунью Ярославу Могучих ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12875

      Алексей З 1 час назад

      Местную публику это удивляет ?
      Вы лицемеры и трусы. Именно вы , а не он.
      Правде боитесь смотреть в глаза.
      Этот Антагонизм на долгие годы посеяли , ещё наших внуков коснётся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +657

      Октавиус > Алексей З 16 минут назад

      может ты уже к украм поедешь и оттуда будешь квакать? ну задолбал уже, честное слово

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12875

      Алексей З > Октавиус 7 минут назад

      Вы ники меняете периодически ?
      Тебя невозможно задолбать , ты родился таким.
      Не нравится не читай .
      Собралась банда недоносков и вот на перегонки всякую мерзость несёте.
      Вас так много , можно взвод создать и на фронт, здесь вы уже всех победили.
      длббы

      0
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      Рейтинг: +657

      Октавиус > Алексей З 4 минуты назад

      ты просто лось тупой, которого с 14-го не интересовало происходящее, зато сейчас квакаешь где надо и где не надо

      0
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      Рейтинг: +1028

      SpartakMoskwa 1 час назад

      Его заставили это написать это очевидно же,показал он себя трусом не имеющим своего мнения
      написал он много лишнего про наших спортсменов которые к этому отношения не имеют
      Раз у тебя такое мнение не нужно было отвечать Головину взаимностью, а потом лить грязь

      5
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      Рейтинг: +267

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Вша безумная.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24068

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Гнида.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      Таврида 1 час назад

      А как он в Аталанте с Миранчуком общался? Выбегал через черный ход с криками "русские идут!"?

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