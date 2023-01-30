Малиновский извинился перед украинцами за то, что обнялся с Головиным

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский извинился за объятия с полузащитником «Монако» Александром Головиным после матча 20-го тура Лиги 1.

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока «Монако». Я понимаю, что лучше бы обошeл его стороной, но так случилось, что он подошeл ко мне и поздоровался. После игры все футболисты жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал.

Понимаю, как это важно для вас в данный момент, но этот хейт за секундную ошибку вызывает у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишите мне слова поддержки.

В индивидуальном виде спорта я бы даже не вышел играть против российского спортсмена, поскольку полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований», – написал Малиновский в соцсети.

Команды сыграли вничью – 1:1.

Игрок «Марселя» Жордан Верету забил в свои ворота после навеса Головина.

В сезоне Лиги 1 у Головина 18 матчей, 4 гола, 5 ассистов.

Фото: твиттер Russian Market.

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