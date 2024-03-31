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  • Агент Миранчука оскорбил Малиновского после комментария украинца про российского футболиста

Агент Миранчука оскорбил Малиновского после комментария украинца про российского футболиста

31 марта 2024, 19:40
12

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на комментарий Руслана Малиновского.

  • «Аталанта» после победы сборной России над Сербией (4:0) опубликовала фото с братьями Миранчуками, празднующими гол в ворота сербов.
  • На это в соцсетях отреагировал экс-игрок «Аталанты» Руслан Малиновский. Он написал слово «позор» на итальянском языке.

– Как вы, команда и Леша отреагировали на комментарий Малиновского?

– Не буду комментировать негодяев, потому что закончится нормативная лексика. Поведение этого человека многогранно и много раз показывалось в матчах Саши Головина. Он инициировал все встречи лично. Сам просил обменяться футболками, а потом говорил, что это Головин к нему подошел. Ну это же бред. Саша сидел в раздевалке, когда тот стоял у раздевалки и долго ждал, просил администратора, чтобы Саша вышел. И потом получилось так. Ну это бред. Негодяй.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей Малиновский Руслан
Комментарии (12)
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russkiisergei
1711903691
чем болтать , погнал бы защищать родину свою! хотя, для таких как он, родина там, где жопа в тепле!!!
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DOCTOR PENALTY
1711906644
Толстожопому Малиновскому лучше заняться сгонкой жира со своих толстых ляжек, чем лезть в политику с такими идиотскими высказываниями. *
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JIEGEHDA
1711906969
Если я не ошибаюсь то Малиновский сел в глухой запас из-за лишнего веса а потом и ушёл из Аталанты со словами найду себе клуб который меня полюбит какой я есть. А Миранчук начал и уже основной игрок причем не просто игрок, а один из главных . Результаты и статистика на лицо . Так что Малиновский в данном случае выглядит как лох отпущения
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ss21
1711907457
В Европе скоро узнают кто такие *****, это вовсе не жертва, а циничная проститутка.
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СПОРТ 21 века
1711924742
Чистый haxol! Они все такие. Если будут угощать яблоком НАДКУСЯТ и дадут...
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Oldtrafford83
1711946342
Если это правда, то малина ещё больший убыток чем я думал!!!
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Владимир-Филиппов-vkontak
1711949831
Оскорбил малиновского? Да он сам себя оскорбил так, что никто другой уже не сможет повторить.
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Max-Mir-google
1711951874
Завидует негодник.
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Dark_Wizard
1711974672
А в чем позор то? Что Сербы 0-4 вдули?
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