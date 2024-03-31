Агент Миранчука оскорбил Малиновского после комментария украинца про российского футболиста

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на комментарий Руслана Малиновского.

«Аталанта» после победы сборной России над Сербией (4:0) опубликовала фото с братьями Миранчуками, празднующими гол в ворота сербов.

На это в соцсетях отреагировал экс-игрок «Аталанты» Руслан Малиновский. Он написал слово «позор» на итальянском языке.

– Как вы, команда и Леша отреагировали на комментарий Малиновского?

– Не буду комментировать негодяев, потому что закончится нормативная лексика. Поведение этого человека многогранно и много раз показывалось в матчах Саши Головина. Он инициировал все встречи лично. Сам просил обменяться футболками, а потом говорил, что это Головин к нему подошел. Ну это же бред. Саша сидел в раздевалке, когда тот стоял у раздевалки и долго ждал, просил администратора, чтобы Саша вышел. И потом получилось так. Ну это бред. Негодяй.