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    Стали известны подробности конфликта между Канселу и Гвардиолой

    В Англии раскрыли причину конфликта между главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой и защитником Жоау Канселу.

    По информации Daily Mail, отношения между ними стали портиться после ЧМ-2022.

    Португалец был недоволен количеством игровой практики. Узнав о том, что он не выйдет в старте на кубковый матч с «Арсеналом» (1:0), футболист поссорился с Гвардиолой во время тренировки.

    • Канселу близок к уходу в «Баварию».
    • Это будет аренда с опцией выкупа за 70 миллионов евро.

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    Источник: Daily Mail

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