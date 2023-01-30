Стали известны подробности конфликта между Канселу и Гвардиолой

В Англии раскрыли причину конфликта между главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой и защитником Жоау Канселу.
По информации Daily Mail, отношения между ними стали портиться после ЧМ-2022.
Португалец был недоволен количеством игровой практики. Узнав о том, что он не выйдет в старте на кубковый матч с «Арсеналом» (1:0), футболист поссорился с Гвардиолой во время тренировки.
- Канселу близок к уходу в «Баварию».
- Это будет аренда с опцией выкупа за 70 миллионов евро.
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Источник: Daily Mail