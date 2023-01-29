«Навсегда останется со мной»: Магнуссон назвал лучшее воспоминание о ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон вспомнил победу московской команды над «Реалом» в Лиге чемпионов.

ЦСКА в 2018 году выиграл в Мадриде со счетом 3:0.

Голы забили Федор Чалов, Георгий Щенников и Арнор Сигурдссон.

«Победа над мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0 – лучшее воспоминание о ЦСКА. Это навсегда останется со мной.

Мы обыграли действующих обладателей Лиги чемпионов! В том матче наша команда сделала правильно абсолютно все и победила по делу. Это был один из сумасшедших моментов, которым я буду дорожить вечно», – сказал Магнуссон.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно