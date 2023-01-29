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    «Навсегда останется со мной»: Магнуссон назвал лучшее воспоминание о ЦСКА

    Бывший защитник ЦСКА Хердур Магнуссон вспомнил победу московской команды над «Реалом» в Лиге чемпионов.

    «Победа над мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 3:0 – лучшее воспоминание о ЦСКА. Это навсегда останется со мной.

    Мы обыграли действующих обладателей Лиги чемпионов! В том матче наша команда сделала правильно абсолютно все и победила по делу. Это был один из сумасшедших моментов, которым я буду дорожить вечно», – сказал Магнуссон.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.01.2023 23:48
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