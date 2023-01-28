«ПСЖ» и «Тоттенхэм» готовят предложения по защитнику «Интера»

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр может продолжить карьеру в Англии или во Франции.

«ПСЖ» хочет купить игрока в январе за 15 миллионов евро. 27-летний словак уже дал согласие на переход. Парижане готовят официальное предложение.

Помешать сделке пытается «Тоттенхэм», сообщает Руди Галетти. Вероятно, это и есть неназванный клуб АПЛ, перебивший предложение «ПСЖ».

Контракт Шкриньяра с «ПСЖ» истекает летом.

Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

В этом сезоне футболист сделал 1 ассист в 27 матчах.

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