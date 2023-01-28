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    «ПСЖ» и «Тоттенхэм» готовят предложения по защитнику «Интера»

    Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр может продолжить карьеру в Англии или во Франции.

    «ПСЖ» хочет купить игрока в январе за 15 миллионов евро. 27-летний словак уже дал согласие на переход. Парижане готовят официальное предложение.

    Помешать сделке пытается «Тоттенхэм», сообщает Руди Галетти. Вероятно, это и есть неназванный клуб АПЛ, перебивший предложение «ПСЖ».

    • Контракт Шкриньяра с «ПСЖ» истекает летом.
    • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.
    • В этом сезоне футболист сделал 1 ассист в 27 матчах.

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    Источник: твиттер Флориана Плеттенберга

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