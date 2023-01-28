Клуб АПЛ перебил предложение «ПСЖ» Шкриньяру

Неназванный клуб АПЛ вошел в число претендентов на центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.
Сообщалось, что словак согласился перейти в «ПСЖ», где будет зарабатывать 9 миллионов евро в год и получит 25 миллионов в качестве подписного бонуса.
Однако из Англии 27-летнему футболисту поступило более выгодное предложение.
Шкриньяр еще не принял окончательное решение по поводу будущей команды. Его контракт с «Интером» истекает в конце июня и вряд ли будет продлен.
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Источник: Foot Mercato