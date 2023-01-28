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    Клуб АПЛ перебил предложение «ПСЖ» Шкриньяру

    Неназванный клуб АПЛ вошел в число претендентов на центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

    Сообщалось, что словак согласился перейти в «ПСЖ», где будет зарабатывать 9 миллионов евро в год и получит 25 миллионов в качестве подписного бонуса.

    Однако из Англии 27-летнему футболисту поступило более выгодное предложение.

    Шкриньяр еще не принял окончательное решение по поводу будущей команды. Его контракт с «Интером» истекает в конце июня и вряд ли будет продлен.

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    Источник: Foot Mercato

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    Сегодня, 10:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      nevetrom 1 час назад

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      Рейтинг: +2176

      Maxi_7 1 час назад

      Неназванный клуб...) все мы прекрасно знаем, что это за клуб...) в АПЛ сейчас только одна сорока, которая перебивает любое предложение конкурента чтобы утащить блестящую штучку себе в гнездо и любоваться на неё.)

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