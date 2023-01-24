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    Агент Шкриньяра: «Шансов на продление контракта с «Интером» нет»

    Роберто Систичи, агент защитника «Интера» Милана Шкриньяра, анонсировал уход игрока в другой клуб.

    «Мы не пропустили ни одной встречи с «Интером», отреагировали на все предложения. Осенью мы озвучили свои финансовые требования, но договориться не удалось.

    С января мы считаем себя вольными рассматривать предложения от других клубов. Контакты уже есть.

    С итальянскими командами мы не общались. Продление контракта с «Интером»? На данный момент шансов нет», – сказал агент.

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    Источник: Telenord

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