Агент Шкриньяра: «Шансов на продление контракта с «Интером» нет»

Роберто Систичи, агент защитника «Интера» Милана Шкриньяра, анонсировал уход игрока в другой клуб.

«Мы не пропустили ни одной встречи с «Интером», отреагировали на все предложения. Осенью мы озвучили свои финансовые требования, но договориться не удалось.

С января мы считаем себя вольными рассматривать предложения от других клубов. Контакты уже есть.

С итальянскими командами мы не общались. Продление контракта с «Интером»? На данный момент шансов нет», – сказал агент.

Сообщалось, что Шкриньяр согласился перейти в «ПСЖ».

В парижском клубе он будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.

Также словак получит 25 миллионов в качестве подписного бонуса.

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