Шкриньяр получит от «ПСЖ» 25-миллионый бонус за подпись

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр близок к трансферу в «ПСЖ».

Парижане приготовили для игрока бонус за подпись в размере 25 миллионов евро, пишет Transfer News Live со ссылкой на французское издание Foot Mercato. Планируется, что словак переедет в Париж летом как свободный агент.

Шкриньяр ранее отказался от нового контракта с «Интером».

Игрок в Милане с 2017 года.

Шкриньяр провел за «Интер» 241 матч, забил 11 голов, сделал 5 ассистов.

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