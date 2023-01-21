Шкриньяр получит от «ПСЖ» 25-миллионый бонус за подпись

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр близок к трансферу в «ПСЖ».
Парижане приготовили для игрока бонус за подпись в размере 25 миллионов евро, пишет Transfer News Live со ссылкой на французское издание Foot Mercato. Планируется, что словак переедет в Париж летом как свободный агент.
- Шкриньяр ранее отказался от нового контракта с «Интером».
- Игрок в Милане с 2017 года.
- Шкриньяр провел за «Интер» 241 матч, забил 11 голов, сделал 5 ассистов.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: твиттер Transfer News Live