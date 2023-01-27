«Руки за голову, мигалки». Голенков рассказал, как полиция конвоировала его в Чехии

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о своих приключениях в Чехии, где он принадлежал «Сигме».

– Расскажу ещe одну историю: как я из Праги не мог уехать после операции. Меня прооперировали, прилетел в Чехию, ну и понял, что делать там нечего – с травмой никому не нужен в клубе. Решил вернуться в Россию и восстанавливаться дома. Набираю своему куратору, а он мне: «Ты не можешь выехать, на границе тебя арестуют – у тебя виза просрочена». То есть за три месяца клуб не сделал мне рабочую визу.

– И как выбрался?

– Поехал в полицейский участок под конвоем, где меня официально арестовали за просроченную визу. Дали переводчика, при этом отобрали все вещи. Руки за голову, мигалки… Увезли в другой участок, сняли пальчики. А потом продлили визу.

Голенков вернулся в Россию в феврале.

С тех игрок провел за «Ростов» 27 матчей в РПЛ.

23-летний Голенков – воспитанник самарского футбола.

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