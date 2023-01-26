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    «Он выделяется из всей тусовки». Булыкин назвал «особенного» российского тренера

    Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин сравнил главного тренера сборной России Валерия Карпина с тренером «Ромы» Жозе Моуринью, которого называют «особенным».

    «В России «особенным» можно назвать Карпина. Он выделяется из всей тренерской тусовки и все время занимает с командами хорошие места, поэтому он заслуживает звание «особенного», — сказал Булыкин.

    • Карпин тренирует сборную России с 2021 года.
    • Его «Ростов» идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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