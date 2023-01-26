Зидан открыт для возвращения в «Реал». Ему интересна работа еще в двух клубах

Зинедин Зидан думает о своем будущем после того, как его назначение в сборную Франции не состоялось из-за продления контракта с Дидье Дешамом.

50-летний специалист изучает варианты продолжения карьеры на клубном уровне.

Он не исключает, что в третий раз возглавит «Реал», но для этого потребуется правильное стечение обстоятельств.

Также француз открыт для работы в «Ювентусе» и «Марселе».

Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года.

Сообщалось, что он отказал 5 сборным.

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