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    Зидан открыт для возвращения в «Реал». Ему интересна работа еще в двух клубах

    Зинедин Зидан думает о своем будущем после того, как его назначение в сборную Франции не состоялось из-за продления контракта с Дидье Дешамом.

    50-летний специалист изучает варианты продолжения карьеры на клубном уровне.

    Он не исключает, что в третий раз возглавит «Реал», но для этого потребуется правильное стечение обстоятельств.

    Также француз открыт для работы в «Ювентусе» и «Марселе».

    • Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года.
    • Сообщалось, что он отказал 5 сборным.

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    Источник: The Athletic

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