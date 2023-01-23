Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак побил тренерский рекорд «Зенита», который держался почти 30 лет

Семак побил тренерский рекорд «Зенита», который держался почти 30 лет

23 января 2023, 18:16
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побил клубный рекорд по количеству крупных побед в качестве тренера.

«По итогам 2022-го Сергей Семак обновил ещe один клубный тренерский рекорд.

Одержав с «Зенитом» 9 побед с крупным счeтом, он довeл их общее количество за весь период своего руководства командой до 33-х. Таким образом пал рекорд Павла Садырина почти 30-летней давности, который ещe сравнительно недавно виделся едва ли не вечным», – сообщает пресс-служба «Зенита».

  • Семак в «Зените» с 2018 года.
  • С тех пор команда 4 раза подряд взяла РПЛ.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА 9
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА 2
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените» 9
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Садырин Павел Семак Сергей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1674487108
Молодец Сережа!
Ответить
nominum
1674491180
Пресс-служба Зенита - просто боги оперативности. Полтора месяца подсчитывали? Или только что от праздников очухались?
Ответить
Skull_Boy
1674491342
Поставь туда хоть енота или бревно и ничего не изменится
Ответить
nemolod
1674491735
Все эти рекорды не идут ни в какое сравнение с победами,а главное показанной игрой ,когда были выиграны Кубок УЕФА и Суперкубок при Адвокате-вот где главный рекорд !
Ответить
sineerig
1674491882
Распродажа! Корейский видеорегистратор 8 в 1 с радар-детектором по старой цене!--- https://btly.life/radarvio
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
10
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
9
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
8
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
26
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
9
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
15
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
4
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
26
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
9
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
8
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
15
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
20
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
9
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
30
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
13
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
19
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
43
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
201
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
11
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+