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    Семак побил тренерский рекорд «Зенита», который держался почти 30 лет

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побил клубный рекорд по количеству крупных побед в качестве тренера.

    «По итогам 2022-го Сергей Семак обновил ещe один клубный тренерский рекорд.

    Одержав с «Зенитом» 9 побед с крупным счeтом, он довeл их общее количество за весь период своего руководства командой до 33-х. Таким образом пал рекорд Павла Садырина почти 30-летней давности, который ещe сравнительно недавно виделся едва ли не вечным», – сообщает пресс-служба «Зенита».

    • Семак в «Зените» с 2018 года.
    • С тех пор команда 4 раза подряд взяла РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11486

      R_a_i_n 1 час назад

      Молодец Сережа!

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