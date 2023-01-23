Семак побил тренерский рекорд «Зенита», который держался почти 30 лет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побил клубный рекорд по количеству крупных побед в качестве тренера.
«По итогам 2022-го Сергей Семак обновил ещe один клубный тренерский рекорд.
Одержав с «Зенитом» 9 побед с крупным счeтом, он довeл их общее количество за весь период своего руководства командой до 33-х. Таким образом пал рекорд Павла Садырина почти 30-летней давности, который ещe сравнительно недавно виделся едва ли не вечным», – сообщает пресс-служба «Зенита».
- Семак в «Зените» с 2018 года.
- С тех пор команда 4 раза подряд взяла РПЛ.
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Источник: телеграм-канал «Зенита»