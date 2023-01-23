Изидор хочет перейти в «Шальке». «Локо» и немецкий клуб обсуждают условия аренды

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор хочет перейти в «Шальке».

По информации журналиста Патрика Бергера, 22-летний футболист уже договорился с немецким клубом.

«Локомотив» и «Шальке» обсуждают условия аренды Изидора с правом выкупа.

Изидор перешел в «Локо» в январе 2022 года из «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Француз забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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