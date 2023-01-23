«Намного талантливее Сперцяна». В Италии назвали россиянина, который заиграл бы в Серии А

Журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Лацио».
«Лацио» никогда бы не подписал Эдуарда Сперцяна. Этот игрок абсолютно не подходит под стиль игры Сарри.
В Италии мог бы заиграть другой футболист с армянской фамилией – Арсен Захарян. Он намного талантливее и качественнее Сперцяна. Полузащитник «Динамо» хорошо бы смотрелся в том же «Лацио», «Милане» и «Интере».
Захарян – художник, который бы отлично влился в Серию А, а Сперцяну пока рано переходить в итальянский чемпионат. Его уровень, как и писали раньше, это Эредивизи», – сказал Мартини.
- В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
- Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.
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