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    «Намного талантливее Сперцяна». В Италии назвали россиянина, который заиграл бы в Серии А

    Журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Лацио».

    «Лацио» никогда бы не подписал Эдуарда Сперцяна. Этот игрок абсолютно не подходит под стиль игры Сарри.

    В Италии мог бы заиграть другой футболист с армянской фамилией – Арсен Захарян. Он намного талантливее и качественнее Сперцяна. Полузащитник «Динамо» хорошо бы смотрелся в том же «Лацио», «Милане» и «Интере».

    Захарян – художник, который бы отлично влился в Серию А, а Сперцяну пока рано переходить в итальянский чемпионат. Его уровень, как и писали раньше, это Эредивизи», – сказал Мартини.

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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