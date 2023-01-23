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    «Лацио», «Вильярреал» и ПСВ хотят подписать игрока «Краснодара»

    Несколько европейских клубов интересуются полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

    По информации «РБ Спорт», помимо ПСВ в трансфере Сперцяна заинтересованы «Лацио» и «Вильярреал».

    Голландский клуб проявляет наиболее предметный интерес. Первые контакты с окружением футболиста состоялись еще в ноябре 2022 года. Скауты ПСВ регулярно просматривают матчи с участием Сперцяна.

    Сперцян не покинут «Краснодар» зимой по договоренности с руководством «Краснодара». Сам футболист хочет продолжить карьеру в Европе, но сейчас полностью сосредоточен на весенней части РПЛ.

    • В этом сезоне Сперцян забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.
    • Его контракт с «Краснодаром» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 9 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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