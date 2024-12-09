Мусаев прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к Сперцяну

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном трансфере полузащитника команды Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ».
«Достоин ли Сперцян уровня этой команды? Когда они интересовались Матвеем Сафоновым, я знал об этом сразу. Потому что обратились в клуб и сказали: «У нас есть интерес». По Эду все тихо. Смысл слухи обсуждать?» – сказал Мусаев.
- По данным «РБ Спорт», французский клуб готов заплатить за 24-летнего хавбека сборной Армении порядка 20 миллионов евро.
- 24-летний Сперцян провел за «Краснодар» в этом сезоне 25 матчей, забил 6 голов, отдал 3 передачи.