Мусаев прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к Сперцяну

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном трансфере полузащитника команды Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ».

«Достоин ли Сперцян уровня этой команды? Когда они интересовались Матвеем Сафоновым, я знал об этом сразу. Потому что обратились в клуб и сказали: «У нас есть интерес». По Эду все тихо. Смысл слухи обсуждать?» – сказал Мусаев.