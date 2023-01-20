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    Шалимов: «Дзюба – нехороший человек? «Торпедо» надо было рисковать и брать его»

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что «Торпедо» не стоило отказываться от подписания нападающего Артема Дзюбы.

    «У Дзюбы был опыт выступления в аренде в небольших командах — в Томске, Ростове и Туле. И опыт этот, безусловно, положительный. Не понимаю разговора о том, что Дзюба нехороший человек и потому не надо брать в команду — «Торпедо» сейчас нужны голы, результат.

    Какие тут могли быть риски? Если вдруг не пойдет — будут проблемы внутри, у Артема может быть свое мнение на селекцию. Но если пойдет, а вероятность этого высокая, то это все затмит, тем более, повторю, у Дзюбы хороший опыт игр вне «Зенита».

    На мой взгляд, «Торпедо» надо было рисковать — если был шанс на то, чтобы взять Артема, это стоило делать. Если бы я работал в «Торпедо», сейчас бы, в такой момент, его бы точно взял в команду. Есть время привести игрока в порядок, чтобы он набрал форму. А мотивации у него достаточно, убежден в этом», — сказал Шалимов.

    • Московский клуб вышел из переговоров с Дзюбой по трем причинам.
    • «Торпедо» вело переговоры с Дзюбой с ноября.
    • Ему предлагали зарплату до конца сезона в размере 500 тысяч евро.
    • 34-летний форвард был согласен на эти условия.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1684

      шахта Заполярная 1 час назад

      Шалимов, что плахова тебе сделало Торпедо. И как же повезло Торпедо что не ты тренер на этот период времени.

      0
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      Рейтинг: +62

      valsboston 3 часа назад

      Дзюба нехороший человек и потому не надо брать в команду=====
      Зюба приехал...Своей нехорошестью вызвал общее мнение что брать его в команду это большой риск...Токсичность Зюбы может отравить любой клуб.

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      Рейтинг: +18660

      Cleaner 3 часа назад

      Торпедо нехороший клуб с глупым руководством. Место этому клубу - в пердиве.

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