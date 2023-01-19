Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за трансфер Тавареша

Защитник «Бенфики» Тамаш Тавареш близок к переходу в «Спартак».

По информации Metaratings, московский клуб потратит на 21-летнего португальца 3 миллиона евро. В эту сумму не входит зарплата Тавареша в «Спартаке».

Сделка, скорее всего, будет оформлена как полноценный трансфер. Сейчас клубы обсуждают график платежей и их количество.

Спортивный директор «Бенфики» Руй Педру уже подтвердил переход Тавареша в «Спартак».

Сообщалось, что в футболисте заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».

Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.

Игрок стоит 2 миллиона евро.

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