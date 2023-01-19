Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за трансфер Тавареша

Защитник «Бенфики» Тамаш Тавареш близок к переходу в «Спартак».
По информации Metaratings, московский клуб потратит на 21-летнего португальца 3 миллиона евро. В эту сумму не входит зарплата Тавареша в «Спартаке».
Сделка, скорее всего, будет оформлена как полноценный трансфер. Сейчас клубы обсуждают график платежей и их количество.
Спортивный директор «Бенфики» Руй Педру уже подтвердил переход Тавареша в «Спартак».
- Сообщалось, что в футболисте заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
- Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
- Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
- Игрок стоит 2 миллиона евро.
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Источник: Metaratings