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    Стало известно, сколько «Спартак» заплатит за трансфер Тавареша

    Защитник «Бенфики» Тамаш Тавареш близок к переходу в «Спартак».

    По информации Metaratings, московский клуб потратит на 21-летнего португальца 3 миллиона евро. В эту сумму не входит зарплата Тавареша в «Спартаке».

    Сделка, скорее всего, будет оформлена как полноценный трансфер. Сейчас клубы обсуждают график платежей и их количество.

    Спортивный директор «Бенфики» Руй Педру уже подтвердил переход Тавареша в «Спартак».

    • Сообщалось, что в футболисте заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
    • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
    • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1852

      alefreddy 1 час назад

      посмотрим как приживется

      2
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      Рейтинг: +5264

      neim 1 час назад

      Лучше нет влагалища, чем очко товареша ))).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20638

      derrik2000 > neim 1 час назад

      Сразу шутки-веселья... ))

      0
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      Рейтинг: +6904

      Semenycch 1 час назад

      Игрок интересный.

      0
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