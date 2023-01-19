В «Бенфике» подтвердили переход Тавареша в «Спартак»

Спортивный директор «Бенфики» Руй Педру подтвердил, что защитник Томаш Тавареш переходит в «Спартак».

«Да, трансфер Тавареша в «Спартак» действительно согласован. В ближайшие несколько дней игрок прилетит на медосмотр», — сказал Педру.

Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».

Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.

Игрок стоит 2 миллиона евро.

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