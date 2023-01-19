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    В «Бенфике» подтвердили переход Тавареша в «Спартак»

    Спортивный директор «Бенфики» Руй Педру подтвердил, что защитник Томаш Тавареш переходит в «Спартак».

    «Да, трансфер Тавареша в «Спартак» действительно согласован. В ближайшие несколько дней игрок прилетит на медосмотр», — сказал Педру.

    • Сообщалось, что в 21-летнем португальце заинтересован тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
    • Абаскаль и Тавареш пересекались в прошлом сезоне в «Базеле».
    • Тавареш выступал за сборные Португалии разных возрастов.
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1852

      alefreddy 1 час назад

      сразу гражданство надо готовить

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      Рейтинг: +6137

      maior-60 1 час назад

      Посмотрим, какой Тавареш товарищ.

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