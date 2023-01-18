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    Каррера: «Промес уже наполовину русский»

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о полузащитнике московского клуба Квинси Промесе.

    «Может ли Промес играть в «Спартаке» до завершения карьеры? Предположу, что да. Квинси счастлив в России. Он уже на 50% русский, ха-ха!» — сказал Каррера.

    • 31-летний нидерландец не полетел на сборы со «Спартаком» по личным обстоятельствам.
    • Он тренируется в Москве с молодежной командой столичного клуба.
    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.

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    Источник: «РБ Спорт»

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