Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Чернышов: «Многие игроки запуганы. Им говорят, что в Россию не надо ехать»

    Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о сложностях клубов РПЛ с привлечением иностранцев.

    «Могут ли в нынешних условиях поехать в «Спартак» легионеры уровня периода экс-владельца красно-белых Андрея Червиченко? Во времена Червиченко в большом количестве приезжали средние футболисты. Честно скажем, легионеры были не очень высокого уровня. Но, как говорилось в фильме «Берегись автомобиля», деньги ещe никто не отменял. Если российскими клубами будут предложены хорошие финансовые условия, то к нам поедут. Может быть, европейцы не поедут.

    Возможно, что сейчас будет происходить покупка средних футболистов. Многие футболисты, наверное, запуганы и получают информацию, что в Россию не надо ехать. Руководителям клубов стоит задуматься, что стоит отказаться от покупок среднего уровня иностранных футболистов, а сделать ставку на своих воспитанников», – сказал Чернышов.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Псевдожурналист, пропивший мозги». Чернышов призвал «раздавить» Шмурнова за критику Овечкина 8
    Экс-тренер «Спартака» Чернышов сменил индийский клуб на сербский
    Чернышов охарактеризовал своего приятеля Далича
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45

      valsboston 38 минут назад

      запуганы и получают информацию, что в Россию не надо ехать=====
      Чернышов их за идиотов считает ? Они всё видят и знают что происходит в России после 24.02.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11