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    Шалимов: «Трудно рассчитывать на то, что Галактионов спасет «Локомотив» от вылета из РПЛ»

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов сомневается, что «Локомотив» останется в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

    «На трансферном рынке «Локомотив» ведет себя гораздо активнее конкурентов. Клуб уже подписал вратаря Лантратова, полузащитника Пиняева и нападающего Глушенкова.

    Это поможет улучшить финансовое положение как самих новичков, так и тех, кто стоял за их трансферами. Но глобально ситуация «Локомотива» не изменится. Трудно всерьез рассчитывать на то, что тренер Галактионов спасет команду от вылета. Разве он прежде кого-нибудь спасал?

    Железнодорожники имеют солидный клубный бюджет, но деньги не играют в футбол. Для сохранения места в РПЛ нужен опыт борьбы за выживание, а у нынешнего «Локомотива» его нет», — заявил Шалимов.

    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • Сезон в РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: Betonmobile

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3316

      FRZZ 8 минут назад

      Локо повезло, что есть команды слабее его.

      0
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      Рейтинг: +875

      SLADE2019 1 час назад

      Интересная аргументация, нет опыта борьбы за выживание. Как то и комментировать неохота.

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      Рейтинг: +12859

      Алексей З 1 час назад

      Последнее время Шалимов такую херь несёт, как то разочаровываешься в нём.
      Локо не вылетит !
      Хотя бы потому , что есть Торпедо и Химки. Есть Факел и Нижний, есть и Крылья раздербаненые.
      Локо и финансово и составом сильнее этих клубов.
      Ну какой нахрен вылет ?

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