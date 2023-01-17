Шалимов: «Трудно рассчитывать на то, что Галактионов спасет «Локомотив» от вылета из РПЛ»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов сомневается, что «Локомотив» останется в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«На трансферном рынке «Локомотив» ведет себя гораздо активнее конкурентов. Клуб уже подписал вратаря Лантратова, полузащитника Пиняева и нападающего Глушенкова.

Это поможет улучшить финансовое положение как самих новичков, так и тех, кто стоял за их трансферами. Но глобально ситуация «Локомотива» не изменится. Трудно всерьез рассчитывать на то, что тренер Галактионов спасет команду от вылета. Разве он прежде кого-нибудь спасал?

Железнодорожники имеют солидный клубный бюджет, но деньги не играют в футбол. Для сохранения места в РПЛ нужен опыт борьбы за выживание, а у нынешнего «Локомотива» его нет», — заявил Шалимов.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Сезон в РПЛ возобновится в марте.

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