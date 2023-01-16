Юран назвал лучшего тренера РПЛ в этом сезоне

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран называл лучшего тренера чемпионата России в первой части сезона.

– Для Андрея Аршавина лучший тренер РПЛ по итогам первой половины сезона-2022/23 – Марцел Личка. А для вас кто?

– Я тоже за Личку. У «Оренбурга» очень симпатичная команда. Приятно смотреть. При скромных финансовых возможностях удалось привезти из Латинской Америки качественных легионеров, быстро встроить их в игру. Эти ребята сразу добавили в атаке скорости, креатива, остроты.

Теперь на своем поле «Оренбург» вообще никого не отпускает! С осени в каждом домашнем матче забивает минимум два мяча, а «Краснодару» в последнем туре так и вовсе пять отгрузил!

Личка в прошлом году вернул «Оренбург» в РПЛ.

Тренер в Оренбурге с 2020 года.

Сезон возобновится в марте.

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