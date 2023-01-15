Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Палмейрас» отказался от идеи купить Клаудиньо из-за требований «Зенита»

    «Палмейрас» прекратил попытки организовать трансфер полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

    В декабре стороны провели переговоры, но они прекратились из-за требований «Зенита». Россияне не готовы отдавать игрока за сумму меньше 20 миллионов евро. Такие деньги бразильцы платить не в состоянии.

    • Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 19 матчах.
    • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Палмейрас» готов заплатить 17 миллионов за Клаудиньо 1
    Гранат назвал двух лучших игроков РПЛ 2022 года
    В «Зените» прояснили будущее Клаудиньо 12
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +174

      ПалкоВводецъ (returned) 2 минуты назад

      Пройдите по базару, может дешевле найдёте. Зенит дал понять, что Клаудиньо пока не продаётся. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6126

      Давид59 2 часа назад

      Странные ребята в этом "Палмейрас". Есть трансферная стоимость футболиста. Какие нахрен "требования"?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11