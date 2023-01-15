«Палмейрас» отказался от идеи купить Клаудиньо из-за требований «Зенита»

Пройдите по базару, может дешевле найдёте. Зенит дал понять, что Клаудиньо пока не продаётся. Гыгыгы
«Палмейрас» прекратил попытки организовать трансфер полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
В декабре стороны провели переговоры, но они прекратились из-за требований «Зенита». Россияне не готовы отдавать игрока за сумму меньше 20 миллионов евро. Такие деньги бразильцы платить не в состоянии.
- Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 8 ассистов в 19 матчах.
- Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.
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