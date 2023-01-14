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    Тихонов оценил трансфер Дуарте в «Спартак»

    Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов высказался о переходе в московский клуб центрального защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте.

    • За игрока заплатили 4 миллиона евро.
    • «Спартак» выиграл борьбу за парагвайца у «Бока Хуниорс».
    • 22-летний Дуарте всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

    «Дуарте 22 года, он был капитаном своей команды. У него хорошие данные, есть сильные и слабые стороны. Посмотрим, как он будет выглядеть.

    У Дуарте есть полтора месяца, чтобы адаптироваться к команде, к требованиям тренера. Парагвайцы очень неуступчивые и жесткие ребята.

    Сказать, что он в 22 года обладает огромным опытом нельзя. Адаптация в чемпионате ему будет нужна. Если «Спартак» пописал с Дуарте контракт до 2027 года, значит хотят, чтобы он как можно дольше оставался в команде.

    Возможно, он один из лучших центральных защитников Парагвая. Думаю, Дуарте – это хорошее приобретение», – сказал Тихонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +150

      ПалкоВводецъ (returned) 30 минут назад

      В общем купили очередной неликвид. В Спартаке такие сделки проходят на ура. В полку неликвида пополнение. Гыгыгы

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      Рейтинг: +32

      BoevStas1 50 минут назад

      Полностью согласен с Андреем.Главное без травм,удачи!!!

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