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«Бавария» может купить вратаря сборной Португалии

13 января 2023, 13:45
2

Голкипер «Порту» Диогу Кошта заинтересовал «Баварию».

Мюнхенский клуб рассматривает возможность покупки 23-летнего футболиста как в январе, так и по окончании сезона.

Отступные в контракте вратаря сборной Португалии – 75 миллионов евро.

  • Кошта – воспитанник «Порту».
  • За основную команду он провел 89 матчей и пропустил 78 голов.
  • На ЧМ-2022 португалец пропустил 6 мячей в 5 играх.
  • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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Источник: твиттер журналиста Бруну Андраде
Германия. Бундеслига Португалия. Примейра Порту Бавария Кошта Диогу
Комментарии (2)
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BlackMurder
1673607620
Ну не надо, у Баварии должен быть кипер немец, Нюбеля верните, да молодой, да перспективный, но черт возьми, Кан ты куда там смотришь
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Dob13
1673616809
Лучше бы Буффона арендовали
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