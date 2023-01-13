«Бавария» может купить вратаря сборной Португалии

Голкипер «Порту» Диогу Кошта заинтересовал «Баварию».

Мюнхенский клуб рассматривает возможность покупки 23-летнего футболиста как в январе, так и по окончании сезона.

Отступные в контракте вратаря сборной Португалии – 75 миллионов евро.

Кошта – воспитанник «Порту».

За основную команду он провел 89 матчей и пропустил 78 голов.

На ЧМ-2022 португалец пропустил 6 мячей в 5 играх.

Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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