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    «Бавария» может купить вратаря сборной Португалии

    Голкипер «Порту» Диогу Кошта заинтересовал «Баварию».

    Мюнхенский клуб рассматривает возможность покупки 23-летнего футболиста как в январе, так и по окончании сезона.

    Отступные в контракте вратаря сборной Португалии – 75 миллионов евро.

    • Кошта – воспитанник «Порту».
    • За основную команду он провел 89 матчей и пропустил 78 голов.
    • На ЧМ-2022 португалец пропустил 6 мячей в 5 играх.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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    Источник: твиттер журналиста Бруну Андраде

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16797

      Barmaleushka 2 часа назад

      Как же сб.Португалии без вратаря теперь ?

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      Рейтинг: +2681

      BlackMurder 2 часа назад

      Ну не надо, у Баварии должен быть кипер немец, Нюбеля верните, да молодой, да перспективный, но черт возьми, Кан ты куда там смотришь

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