«Зенит» получил почти 100% прав на бразильца Ренана

Появилась новая информация о переходе центрального защитника Роберта Ренана из «Коринтианса» в «Зенит».
«Зенит» заполучил большую часть прав на Ренана. Ранее в бразильских СМИ сообщалось, что у «Коринтианса» останется около 20% прав на футболиста. Эти цифры преувеличены», – сообщил источник «Чемпионата».
- Ренан перешел в «Зенит» в рамках сделки по Юри Алберто.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
- За основную команду «Коринтианса» игрок провел 13 матчей и сделал 1 ассист.
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Источник: «Чемпионат»