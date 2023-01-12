«Зенит» получил почти 100% прав на бразильца Ренана

Появилась новая информация о переходе центрального защитника Роберта Ренана из «Коринтианса» в «Зенит».

«Зенит» заполучил большую часть прав на Ренана. Ранее в бразильских СМИ сообщалось, что у «Коринтианса» останется около 20% прав на футболиста. Эти цифры преувеличены», – сообщил источник «Чемпионата».

Ренан перешел в «Зенит» в рамках сделки по Юри Алберто.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

За основную команду «Коринтианса» игрок провел 13 матчей и сделал 1 ассист.

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