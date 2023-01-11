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    Широков: «Ближе к весне финансовые аппетиты Дзюбы будут уменьшаться»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о будущем свободного агента Артема Дзюбы.

    — Что вы думаете по поводу Артема Дзюбы?

    — Найдет ли он себе новую команду? Наверное, это сейчас конкретно вопрос денег. И чем будет ближе к началу весеннего отрезка, тем аппетиты у Дзюбы будут чуть меньше. Возможно, он успеет с кем-то договориться.

    Но пока непонятно, какая команда проявит к нему интерес. Наверное, сейчас выходит, что это только кто-то из второй восьмерки РПЛ. Но пойдет ли туда сам Дзюба?

    • Дзюба без клуба с ноября.
    • Тогда он расторг контракт с турецким «Адана Демирспором».
    • На прошлой неделе стало известно, что Дзюба предложил себя клубам РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3410

      AZ 9 минут назад

      Я думаю дзюбе повестку нужно прислать, поумерить его аппетиты

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