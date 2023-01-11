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    Юран впервые назвал причину увольнения из «Химок»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему его уволили из подмосковного клуба в начале сезона.

    Илья Кухарчук в интервью «СЭ» сказал: «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». По прошествии времени можете все-таки назвать причину?

    — В футбольном мире ее знают. Вы сами можете догадаться. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики. Намного больше!

    • Сообщалось, что «Химки» зимой покинут 9 футболистов.
    • У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20616

      derrik2000 20 минут назад

      Все уже давно поняли, "где собака порылась"...

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