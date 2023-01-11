Юран впервые назвал причину увольнения из «Химок»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему его уволили из подмосковного клуба в начале сезона.
— Илья Кухарчук в интервью «СЭ» сказал: «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». По прошествии времени можете все-таки назвать причину?
— В футбольном мире ее знают. Вы сами можете догадаться. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики. Намного больше!
- Сообщалось, что «Химки» зимой покинут 9 футболистов.
- У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.
- «Химки» идут в зоне вылета РПЛ.
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Источник: «Спорт-Экспресс»