Юран впервые назвал причину увольнения из «Химок»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему его уволили из подмосковного клуба в начале сезона.

— Илья Кухарчук в интервью «СЭ» сказал: «Вся Россия не поняла, почему «Химки» расстались с Юраном». По прошествии времени можете все-таки назвать причину?

— В футбольном мире ее знают. Вы сами можете догадаться. После моего ухода один игрок получил гораздо больше игровой практики. Намного больше!

Сообщалось, что «Химки» зимой покинут 9 футболистов.

У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

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