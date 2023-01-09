Рианчо: «В киевском «Динамо» я был счастлив, а в «Спартаке» нет»

Рауль Рианчо сравнил свои периоды тренерской карьеры в «Спартаке» и киевском «Динамо».
«С киевским «Динамо» мы выиграли два титула Премьер-лиги, два Кубка Украины и Суперкубок – это навсегда останется в моем сердце. Это было фантастическое время, я был счастлив.
Болельщики и клуб вели себя очень уважительно по отношению ко мне. Всегда вспоминаю о периоде работы в Киеве с теплотой на душе.
В «Спартаке» у меня не было таких чувств. Это был отрезок, который длился всего шесть месяцев.
Не было времени завязать крепкие отношения с фанатами, поэтому я не могу сказать, ощущал ли такую же поддержу болельщиков, как в Киеве.
Но я с большим уважением отношусь к «Спартаку» – это великий клуб», – сказал испанец.
- Рианчо вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.
- В октябре он возглавил команду после отставки Массимо Карреры.
- В ноябре его сменил Олег Кононов.
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Источник: «РБ Спорт»