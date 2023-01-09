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  • Рианчо: «В киевском «Динамо» я был счастлив, а в «Спартаке» нет»

Рианчо: «В киевском «Динамо» я был счастлив, а в «Спартаке» нет»

9 января 2023, 11:19
5

Рауль Рианчо сравнил свои периоды тренерской карьеры в «Спартаке» и киевском «Динамо».

«С киевским «Динамо» мы выиграли два титула Премьер-лиги, два Кубка Украины и Суперкубок – это навсегда останется в моем сердце. Это было фантастическое время, я был счастлив.

Болельщики и клуб вели себя очень уважительно по отношению ко мне. Всегда вспоминаю о периоде работы в Киеве с теплотой на душе.

В «Спартаке» у меня не было таких чувств. Это был отрезок, который длился всего шесть месяцев.

Не было времени завязать крепкие отношения с фанатами, поэтому я не могу сказать, ощущал ли такую же поддержу болельщиков, как в Киеве.

Но я с большим уважением отношусь к «Спартаку» – это великий клуб», – сказал испанец.

  • Рианчо вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.
  • В октябре он возглавил команду после отставки Массимо Карреры.
  • В ноябре его сменил Олег Кононов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Спартак Динамо К Рианчо Рауль
Комментарии (5)
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SpartakMoskwa
1673257880
Обиженка
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life85
1673264507
Быстро он переобулся ...
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zigbert
1673270652
Было ясно что в Спартаке он временщик.
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alefreddy
1673273091
так тебя ждут ***** вперед
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