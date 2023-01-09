Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Рианчо: «В киевском «Динамо» я был счастлив, а в «Спартаке» нет»

    Рауль Рианчо сравнил свои периоды тренерской карьеры в «Спартаке» и киевском «Динамо».

    «С киевским «Динамо» мы выиграли два титула Премьер-лиги, два Кубка Украины и Суперкубок – это навсегда останется в моем сердце. Это было фантастическое время, я был счастлив.

    Болельщики и клуб вели себя очень уважительно по отношению ко мне. Всегда вспоминаю о периоде работы в Киеве с теплотой на душе.

    В «Спартаке» у меня не было таких чувств. Это был отрезок, который длился всего шесть месяцев.

    Не было времени завязать крепкие отношения с фанатами, поэтому я не могу сказать, ощущал ли такую же поддержу болельщиков, как в Киеве.

    Но я с большим уважением отношусь к «Спартаку» – это великий клуб», – сказал испанец.

    • Рианчо вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.
    • В октябре он возглавил команду после отставки Массимо Карреры.
    • В ноябре его сменил Олег Кононов.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Рианчо назвал тренера, который сможет прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ 9
    Рианчо: «Глушаков точно знает, у кого в «Спартаке» был самый большой» 7
    Рианчо: «Я не запрещал футболистам «Спартака» заниматься сексом и курить перед матчами» 7
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18632

      Cleaner 13 минут назад

      Для Спартака было главным, чтобы Зарема счастливой была!..)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11