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    Аршавин объяснил, почему академия «Зенита» не давала детям Денисова тренироваться

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал жалобу бывшего игрока команды Игоря Денисова. В 2021 году он сообщил, что клубная академия не давала тренироваться его детям.

    «Не было такого, что позвонили и сказали детей Денисова в «Смену» не брать. Игорь хотел, чтобы они тренировались, причeм отдельно и в определeнное время. Насколько я понимаю, то ли не было зала, то ли мы не хотели, чтобы кто-то тренировался отдельно, даже дети Денисова.

    Думаю, его сыновья соответствуют уровню нашей молодeжи, если бы он захотел, мы бы их приняли. Не знаю, есть ли у Игоря обида на клуб, думаю, эта ситуация больше раздута», – сказал Аршавин.

    • За «Зенит» Денисов выступал с 2002 по 2013 год.
    • В 2013 году с приходом в команду Акселя Витселя и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи».
    • С «Зенитом» Денисов брал Кубок УЕФА.

    Денисов: «В Петербурге меня никто не ждет. Отказался от алкоголя, и друзей не осталось»

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    Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1998

      DMитрий 45 минут назад

      Я снова слышу нытьё !? Неужто Денисов вернулся в эфир.

      0
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      Рейтинг: +3973

      raritet 48 минут назад

      С момента когда Гус пригласил Игоря в сборную и тот отказался, я сразу почувствовал , что определенные пунктики в голове у Денисова есть.И эти пунктики по всей его карьере футболиста расставлены так, что понимаешь, что проблемы с психикой еще себя покажут. История с детьми - очередной камушек в его ботинке...

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      Рейтинг: +11075

      alp 55 минут назад

      у дени$ова обида на клуб??? смешно..

      1
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      Рейтинг: +106

      Самайн 1 час назад

      Денисов конечно с одной стороны талант, а с другой ходячий скандал просто..

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