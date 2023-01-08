Аршавин объяснил, почему академия «Зенита» не давала детям Денисова тренироваться

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал жалобу бывшего игрока команды Игоря Денисова. В 2021 году он сообщил, что клубная академия не давала тренироваться его детям.

«Не было такого, что позвонили и сказали детей Денисова в «Смену» не брать. Игорь хотел, чтобы они тренировались, причeм отдельно и в определeнное время. Насколько я понимаю, то ли не было зала, то ли мы не хотели, чтобы кто-то тренировался отдельно, даже дети Денисова.

Думаю, его сыновья соответствуют уровню нашей молодeжи, если бы он захотел, мы бы их приняли. Не знаю, есть ли у Игоря обида на клуб, думаю, эта ситуация больше раздута», – сказал Аршавин.

За «Зенит» Денисов выступал с 2002 по 2013 год.

В 2013 году с приходом в команду Акселя Витселя и Халка Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи».

и Денисов поднял вопрос неравномерного распределения зарплатного фонда. Его ссылали в дубль, а потом он ушел в «Анжи». С «Зенитом» Денисов брал Кубок УЕФА.

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