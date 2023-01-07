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    Рианчо назвал тренера, который сможет прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможное летнее возвращение Массимо Карреры в РПЛ.

    «Думаю, если летом Каррера вернется в Россию, он сможет остановить гегемонию «Зенита». Каррера способен добиться успеха с любой командой. Если это будет топ-клуб РПЛ, то Массимо сможет вновь стать чемпионом России. Каррера давно доказал, что он хорошо знает российский футбол и что является отличным тренером», — сказал Рианчо.

    • Каррера сейчас без работы.
    • Рианчо покинул «Спартак» в 2018 году и с тех пор без работы.
    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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