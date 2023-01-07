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  • Рианчо назвал тренера, который сможет прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

Рианчо назвал тренера, который сможет прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

7 января 2023, 22:04
6

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возможное летнее возвращение Массимо Карреры в РПЛ.

«Думаю, если летом Каррера вернется в Россию, он сможет остановить гегемонию «Зенита». Каррера способен добиться успеха с любой командой. Если это будет топ-клуб РПЛ, то Массимо сможет вновь стать чемпионом России. Каррера давно доказал, что он хорошо знает российский футбол и что является отличным тренером», — сказал Рианчо.

  • Каррера сейчас без работы.
  • Рианчо покинул «Спартак» в 2018 году и с тех пор без работы.
  • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Зенит Каррера Массимо Рианчо Рауль
Комментарии (6)
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сутулая собака и лисы
1673119899
и этого тренера зовут алексей борисович миллер.
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neim
1673133295
Мляяяяя . Два "успешных" тренера и оба без работы. Какая досада, а главное в Челси, Баварии и ПСЖ об этом ни кто не знает !
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aldo conte
1673138877
Помимо тренера нужны еще исполнители. А пока у "Зенита" есть такой спонсор, как Газпром, его гегемонию никто не остановит. Южноамериканский рынок футболистов бездонен, а в России скупят всех более-менее приличных футболистов.
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Taps
1673168251
Гейропа забанит всех своих тренеришек для России.
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Марк Аврелий!
1673179358
Председатель судейского корпуса может остановить Зенит.Ценой своей карьеры
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