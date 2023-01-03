Мостовой рассказал, есть ли у него «война» с Шалимовым

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что у него нет конфликта с Игорем Шалимовым.

– Мне на это даже обращать внимание не хочется, потому что для меня это полный бред. История про то, как Шалимов и Писарев оставили меня в машине, была, но я не пошeл на дискотеку, потому что очень хотел спать, они забыли меня в машине.

– Судя по рассказу, когда они вернулись, вы сильно продрогли.

– Немного замeрз, да.

– Как вы считаете, почему дружба с Шалимовым со временем превратилась в «холодную войну»?

– Не знаю, не знаю. У меня ни с кем нет войны, я со всеми старался поддерживать хорошие отношения.

Кому-то это может не нравится, так что я к этому спокойно отношусь. Это неприятно, да, но все люди разные и что я могу сделать? Я знаю недостатки многих людей, но не хочу об этом говорить, потому что делать это напоказ нельзя.

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