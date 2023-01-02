Ловрен объяснил, почему перешел из «Зенита» в «Лион»

Защитник Деян Ловрен назвал причину, по которой перешел в «Лион» из «Зенита».

– Почему ты решил вернуться в «Лион»?

– Мне есть что показать болельщикам, клубу и президенту. Я хочу отблагодарить их за всe, что они сделали для меня. Хочу поделиться своим опытом с молодыми игроками и показать, что могу добиться большего.

Я был недоволен своим уходом отсюда, потому что не смог выложиться на полную. Я могу дать ещe больше. Хочу помочь клубу, который принял меня десять лет назад.

33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.

Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.

Ловрен играл за «Лион» с 2010 по 2013-й год.

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