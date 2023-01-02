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    Ловрен объяснил, почему перешел из «Зенита» в «Лион»

    Защитник Деян Ловрен назвал причину, по которой перешел в «Лион» из «Зенита».

    – Почему ты решил вернуться в «Лион»?

    – Мне есть что показать болельщикам, клубу и президенту. Я хочу отблагодарить их за всe, что они сделали для меня. Хочу поделиться своим опытом с молодыми игроками и показать, что могу добиться большего.

    Я был недоволен своим уходом отсюда, потому что не смог выложиться на полную. Я могу дать ещe больше. Хочу помочь клубу, который принял меня десять лет назад.

    • 33-летний Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 63 матчах.
    • Хорват выиграл с командой 2 чемпионства и 2 Суперкубка России.
    • Ловрен играл за «Лион» с 2010 по 2013-й год.

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    Источник: сайт «Лиона»

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      Стоп всем 50 минут назад

      Зачем он чо то там объясняет.Россия страна изгой...Для европейских футболистов там не место.

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